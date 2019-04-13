إطلاق نار وإغلاق محيط السفارة الأوكرانية في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الشرطة البريطانية، القبض على رجل في لندن، بعد إطلاق النار قرب السفارة الأوكرانية.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية، أن الرجل صدم سيارته عمدًا بسيارة السفير الأوكراني المتوقفة بالقرب من السفارة الأوكرانية بلندن.

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وقالت الشرطة، إنه لا توجد إصابات حتى الآن.

وأوضحت السفارة الأوكرانية في لندن، في بيان على موقعها الرسمي، أن شخصًا مجهولًا حاول صدم سيارة السفير المتوقفة، وعلى الرغم من استدعاء الشرطة إلا أنه حاول مرة أخرى صدم سيارة السفير.

وأكمل البيان، اضطرت الشرطة للتعامل مع الموقف، وأطلقت النار على سيارة المعتدي. وتم القبض عليه واقتياده للتحقيق لمعرفة أسبابه ودوافعه.