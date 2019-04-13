وزير الأوقاف: نستهدف تجميع 100 ألف صك أضحية لتوزيعها على الفقراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحديد سعر صك الأضحية لعام 2019 بقيمة 1800 جنيه، قائلا: "نستهدف تجميع من ٩٠ إلى ١٠٠ ألف صك خلال هذا العام".
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر السبت، بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، إلى أن صك الأضحية عبارة عن توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، ويصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، بنفس الشكل الذي يحصل عليها المواطن العادي.
وأفاد بأن جمع التبرعات سيتم بداية من أول شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن الذبح يتم داخل مصر من خلال وزارة التموين، وبإشراف وزارة التضامن، طبقا للشريعة الإسلامية.
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