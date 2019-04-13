الوفاق الوطني الليبية تسيطر على اللواء الرابع ومديرية أمن العزيزية جنوب طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ):

سيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، على معسكر اللواء الرابع ومديرية أمن العزيزية (40 كيلومترا جنوب طرابلس) التي كانت قوات المشير خليفة حفتر قد سيطرت عليها في الأيام الماضية.

وقال رضا عيسى، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن قوات المنطقة العسكرية الغربية بقيادة اللواء أسامة الجويلي قامت بعملية التفاف مُحكمة أدت لفرض سيطرتها على اللواء الرابع ومديرية أمن العزيزية".

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كما أشار الناطق باسم العملية إلى استمرار القتال في محور السواني "نحو 30 كيلومتر جنوب طرابلس"، حيث تستعمل قوات المشير خليفة حفتر صواريخ حرارية وقذائف هاون في محاولة للسيطرة على المنطقة والطريق المؤدية لطرابلس من الناحية الجنوبية، ما أدى لسقوط 5 قتلى اليوم في صفوف قوات الوفاق.

وأفاد الناطق باسم العملية التي أطلقتها حكومة الوفاق رداً على هجوم قوات حفتر على طرابلس، بقيام سلاح الجو التابع للمشير حفتر بقصف في منطقة الفلاح داخل طرابلس، وكذلك قصف مدرسة في منطقة وادي الربيع، مؤكداً هدوء الأوضاع بشكل نسبي في محاور طريق المطار ووادي الربيع وخلّة الفرجان.

وتشهد مناطق متفرقة من أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوعين مواجهات بين قوات موالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر والمليشيات الموالية لحكومة الوفاق بهدف السيطرة على العاصمة.