عملية سرقة تستهدف تجهيزات أحد المساجد بالدار البيضاء للمرة الثانية في 6 أشهر!

للمرة الثانية، تعرض أحد المساجد بمدينة الدار البيضاء لعملية سرقة ممنهجة استهدفت تجهيزات الصوت الخاصة به.

وكشف أحد القاطنين بالتجمع السكاني الواقع بطريق حي الرحمة بالدار البيضاء أن عناصر مجهولة أقدمت ليلة الخميس الجمعة، على سرقة مكبرات الصوت من داخل المسجد، مشيرا إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال 6 أشهر فقط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية السرقة استهدفت هذه التجهيزات بالخصوص بالنظر إلى قيمتها المادية العالية، نافيا أن تكون زرابي المسجد قد تعرضت بدورها للسرقة كما قال بذلك مدونون على مواقع التواصل الإجتماعي، لكنه أشار إلى أن إزالة هذه الزاربي تم من طرف القائمين على المسجد لكونها صارت مهترئة ولم تعد صالحة للإستعمال.

كما دعا أهل الإحسان إلى التبرع لتجهيز وتأمين المسجد الواقع على طريق مولاي التهامي وتعويض ما تمت سرقته، مشيرا إلى أن أحد المواطنين قد تبرع لبناء سور حوله.

ويفتقد المسجد الذي كان يتوسط عددا من البراريك التي تمت إزالتها إلى الربط بالماء حيث يستعمل القائمون عليه صهاريج لتأمين الماء لمرافقه الصحية.

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