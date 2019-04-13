الصافرة الأجنبية مرشحة بقوة لقيادة ديربي “كازابلانكا” بين الوداد والرجاء

على بعد أسبوع تقريباً من مباراة الديربي بين الغريمين الوداد والرجاء الرياضي، لم تحسم مديرية التحكيم التابعة لجامعة الكرة بعد، في الحكم الذي سيدير اللقاء الكروي المندرج لحساب الأسبوع 25 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

الهيئة المسؤولة عن التحكيم وضعت مبدئياً إسمي حكمين أجنبيان لقيادة اللقاء الكروي الذي سيقام للمرة الثانية توالياً بمدينة مراكش، والذي سيحسم بشكل كبير في هوية المتوج بلقب الدوري في حال فاز الوداد بنقاطه الثلاث.

وسيتم التداول بخصوص الحكم الذي سيقود اللقاء الكروي بداية الأسبوع المقبل، بعد الإطلاع على البرنامج الكامل الخاص بالإسمين المرشحين، علماً أن جامعة الكرة وقعت سابقاً شراكة مع إتحادات القارة السمراء للتعاول في مجال التحكيم، وكان أول لقاء محلي بصافرة أجنبية بديربي الشرق بين الثنائي نهضة بركان ومولودية وجدة.