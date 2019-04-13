حجي يخالف رونار: مجموعة مصر الأصعب بـ “كان2019”

خالف الدولي المغربي، مصطفى حجي، المساعد الثاني للمدر ب هيرفي رونار التوقعات، بخصوص أصعب مجموعة بعد إجراء قرعة دور المجموعات، أمس الجمعة، وكان هو واحداً من النجوم الذين ساعدوا في سحبها.

حجي أوضح في تصريحات صحيفة، أن المجموعة الأولى التي تضم مصر، البلد المستضيف للنسخة 32 من كأس أمم إفريقيا تعد صعبة، عكس ما يبدو لعدد من مهتمي الشأن الكروي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مصر تبقى مرشحة لتجاوز المرحلة الأولى متصدرة للمجموعة رفقة الكونغو الديمقراطية، لكن المجموعة التي تضم أيضاَ أوغندا وزيمباوي، ستكون بمباريات بارزة وقوية.

وأشار حجي، إلى أن الفراعنة سيستفيدون من عامل الاستضافة وأيضا الدعم الجماهيري للتقدم نحو أدوار “كان 2019″، وهي نقطة هامة ستكون لصالح مصر ومنتخبه.

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في المقابل، أقر الناخب الوطني هيرفي رونار، بصعوبة مهمة “الأسود” في دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم 2019، والتي أوقعته قرعتها أمام الكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وناميبيا.

وقال رونار، في تصريح لقناة “بي إن سوبرت” ، إن “القرعة وضعت المغرب في أصعب مجموعة في المنافسة، سنواجه منتخبات لديهم خبرة كبيرة في المنافسة ويملكون عناصر متميزة، وأعتقد أن مهمتنا لن تكون سهلة”.

وأضاف المدرب الفرنسي: ” الآن نحن نعرف خصومنا، وسنركز الآن على التحضير للمنافسة ودراسة كل خصم على حدة، حتى نكون جاهزين لهذه التظاهرة، أعرف ناميبيا جيدا بحكم أني سبق لي وأن دربت زامبيا، كما أعرف الكوت ديفوار أيضا”.