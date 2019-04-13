رئيس ريال مدريد بريز “يٌعدم” حلم بوغبا بالالتحاق بـ”البيرنابيو”

مفاجأة غير متوقعة تلك التي كشفت عنها تقارير إعلامية، اليوم السبت، بخصوص إمكانية متابعة اللاعب الفرنسي بول بوغبا في صفوف ريال مدريد، خلال فترة تواجد الرئيس فلورنتينو بيريز، على رأس هرم النادي الملكي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس بيريز لا يفكر في التفاوض مع نادي مانشستر يونايتد بخصوص اللاعب بوغبا، بالرغم من رغبة زين الدين في متابعة مواطنه داخل أسوار “السانتياغو بيرنابيو” يوما ماً.

وشدد المصدر ذاته، أن بيريز حدد سابقاً خطة الميركاتو الصيفي بتنسيق مع زيدان، وباقي المسؤولين عن الانتداباتـ حيث تم إبعاد إسم بوغبا، بالنظر إلى أولويات أخرى وضعها النادي.

يٌشار، إلى أن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف “الميرنغي” قد جر على إدارة النادي وبيريز انتقادات هامة، بسبب فشلهم في إبرام صفقة لتعويض الخصاص الذي تركه بالخط الهجومي، مع تواضع أداء لاعبين أخرين، كغاريث بيل.