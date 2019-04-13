الان تتابع الفريق البرهان في بيان: سيتم محاسبة المسؤولين عن سفك الدماء في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم السبت إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتحديد فترة انتقالية مدتها عامين .
وقال البرهان ، في بيان صحفي اليوم :” أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا ” ، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.
وطالب البرهان السودانيين بالمساعدة في العودة للحياة الطبيعية.وحيا “الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة”، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.
وأعلن البرهان تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.وقال: “نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة”،طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بـ”اجتثاث” نظام عمر البشير السابق ورموزه.
كان الفريق أول البرهان قد أدى أمس الجمعة اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الانتقالي الذي اطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة.
وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني, الذي رفض بن عوف وكان يشغل منصبي نائب أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.
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