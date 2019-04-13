السودان: المجلس العسكري الانتقالي يتعهد بـ«اجتثاث» النظام السابق ورموزه

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي السبت بـ«اجتثاث» نظام الرئيس السابق عمر البشير. وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي السبت بـ«اجتثاث» نظام الرئيس السابق عمر البشير. وقال إن المجلس سيعمل على «إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة بما يتفق مع القانون ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه».



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