«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 18 شخصاً في باكستان

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» اليوم (السبت) مسؤولية التنظيم عن تفجير انتحاري قتل 18 شخصا على الأقل بسوق في باكستان. أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم «داعش» اليوم (السبت) مسؤولية التنظيم عن تفجير انتحاري قتل 18 شخصا على الأقل بسوق في باكستان. وقال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه في سوق مفتوحة فقتل 18 شخصا على الأقل نصفهم من أقلية الهزارة.



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