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البحرين تندد بالهجوم الإرهابي في أفغانستان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

نددت البحرين بالهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم نانجارهار في أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف البحرين مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مجددةً موقف البحرين الراسخ والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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