شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تندد بالهجوم الإرهابي في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

نددت البحرين بالهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم نانجارهار في أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة آخرين، مؤكدة وقوف البحرين مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مجددةً موقف البحرين الراسخ والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.