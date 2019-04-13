شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش ينفذ غارات جوية على مواقع الإرهابيين في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنّ الجيش الليبي، اليوم السبت، غارة جوّية على مواقع الجماعات الإرهابية في منطقة وادي الربيع، جنوب العاصمة طرابلس، في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، على مشارف العاصمة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إن سلاح الجو نفذ غارة ناجحة، على أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية، في منطقة وادي الربيع ومحيطها.

قال مصدر ميداني، إنه جرى سماع دوّي انفجارات قوية منذ صباح اليوم، وتحدث عن غارات جوية أخرى في منطقة العزيزية ومدينة زوارة الواقعة قرب الحدود التونسية، لم يعرف بعد تبعية الطيران التي نفذّها.

وأضاف المصدر نفسه في تصريح للعربية.نت، أن هناك معارك عنيفة يخوضها الجيش الليبي ضد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق على مشارف العاصمة، وبالتحديد في مناطق العزيزية ووادي الربيع وقصف متبادل من الجانبين في منطقة السواني، تم على إثره إخلاء العائلات من منازلها، من قبل منظمة الهلال الأحمر.