شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا حاشدا حول التعديلات الدستورية بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حول الدعوة للمشاركة على التعديلات الدستورية، بمعهد فتيات المحلة، بمركز المحلة الكبرى، بحضور أكثر من 3000 مواطن من أبناء مركز المحلة، وفى وجود كوكبة من الأزهر الشريف على رأسهم وكيل الوزارة بالغربية ومدير عام المنطقه الأزهرية، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ونوابه والدكتور على عبد الظاهر أمين عام مركز المحله لحزب مستقبل وطن وشفيق حمودة أمين التنظيم والدكتور أحمد حماد وخالد عبد الرشيد.

وناقش المؤتمر الجماهيرى عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وبمحافظة الغربية، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء، والالتزام بالواجب الوطنى فى تلبية النداء عند حاجة الوطن.

ويأتى ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الإيجابية وفى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.



مؤتمر-جماهيري-حاشد-لحزب-مستقبل-وطن-في-المحلة-الكبري-(1)

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