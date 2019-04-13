شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم التعديلات الدستورية جنوب الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الأقصر، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم التعديلات الدستورية، بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وحث المواطنين على النزول والمشاركة بالاستفتاء، تحت رعاية الدكتور محمد العمارى أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور كل من النائب فيصل عبد الرحمن أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وأمناء مساعدين أمين الحزب بالأقصر،النائب خالد مجاهد والنائب محمد يس، والنائب عبد الرازق زنط، ولفيف من الشخصيات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وممثلى القبائل والعائلات بالمدينة.

وقال الدكتور محمد العمارى، أمين الحزب بالمحافظة، إن المؤتمر تناول شرح التعديلات الدستورية، وإلقاء الضوء على الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر خلال تلك الفترة، ومدى حاجة البلاد لتلك التعديلات حتى تتمكن من تخطى الكثير من العقبات والصعاب سواء على المستوى المحلى والدولي.

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وأشار "العماري"، إلى أن المؤتمر حظى بحالة من التفاعل بين الحضور الذى طرحوا استفساراتهم حول التعديلات، والذين أكدوا أيضا على حرصهم على المشاركة بالاستفتاء باعتبار ذلك الأمر واجبا وطنيا.

وأكد أمين الحزب بالمحافظة، على أن محافظة الأقصر سوف تشهد عرس إنتخابى خلال أيام الإستفتاء، فأبناء الصعيد لن يدخروا جهدا لمساندة وطنهم الغالى مصر.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم التعديلات الدستورية والدعوة للحشد فى الاستفتاء.