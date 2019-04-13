"الصحفيين" تهيب المواطنين والمسئولين عدم التعامل مع حاملى بطاقات كيانات وهمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور كيانات غير قانونية تدعى أنها "نقابات" للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة "صحفي".
وأهابت نقابة الصحفيين بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملى بطاقاتها، حيث أنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضائها خارجين عن الدستور والقانون.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لحكم المادة 77 من الدستور والتى تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التى يعود إنشاؤها لعام 1941. ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال لصفة الصحفى وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة.
وأوضحت نقابة الصحفيين المصريين، أنها تعلم الكافة أنها لن تتهاون فى الدفاع عن تمثيلها منفردة لعموم صحفيى مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التى تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة "نقابة" الصحفيين وأعضاءها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيى مصر ولكن أيضا دفاعًا عن الدستور والقانون".
كما أهابت النقابة بالمواطنين المصريين كافة وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية، بالتقدم لها ببلاغات أو معلومات تتعلق بتلك الكيانات المزورة وأعضاءها منتحلى صفة صحفى، بخلاف البطاقة الوحيدة القانونية والتى تصدرها نقابة الصحفيين لأعضاءها والمرفق صورتها. ويمكن التقدم بهذه البلاغات والمعلومات بأى وسيلة من الوسائل التالية:
1 – مقر النقابة الكائن فى 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة.
2 – البريد الإلكترونى للنقابة وعنوانه: [email protected]
3 – أرقام التليفون التالية: 25777784 – 25741555 (داخلى 2500).
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