شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يواصل مؤتمراته لحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فعالياته فى مختلف المحافظات، لحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية، وذلك ضمن خطة الحزب التى أعلن عنها بتنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات المختلفة لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء .

ويعقد حزب الوفد، مؤتمرا جماهيريا كبيرا فى محافظة الإسماعيلية يوم الخميس المقبل، والذى ينظمه النائب محمد مدنيه، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وبحضور المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، وقيادات الوفد ونواب الهيئة البرلمانية.

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وكان الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، المتحدث الرسمى باسم الحزب، قال إن الحزب سيقود سلسلة مؤتمرات وفعاليات مختلفة خلال الأيام المقبلة للتأكيد على دعم التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء، وذلك بعدما أعلن الحزب رسميًا بكل هيئاته دعمه للتعديلات الدستورية.