صور.."مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا للفلاحين لدعم المشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة البحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لجموع الفلاحين والزراعين حول أهمية التعديلات الدستورية والتعريف بأهميتها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية للائتمان الزراعى، وجمعيات الإصلاح الزراعى، والجمعيات العامة والنوعية، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور النائب محمد عبد الله زين الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، اللواء هشام أمنة محافظة البحيرة، ومحمد وجيه خالد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

كما شارك فى المؤتمر الجماهيرى، المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمحاسب زهير سارى أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن ورئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بالبحيرة وقيادات مديرية الزراعة ورؤساء الجمعيات المركزية بالبحيرة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 2000 قيادى من الفلاحين من الجمعيات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعى بالمحافظة.

ألقى النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، كلمة رحب فيها بالفلاحين، وأكد على أهميتهم واهتمام الحكومة والدولة بهم، مؤكدًا على أهمية صناعة دستور يعطى كل ذى حق حقه وضرورة مشاركة المزارعين والفلاحين بكثافة فى الاستفتاء القادم.

ومن جانبه، ألقى محمد وجيه أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالمحافظة، كلمة حث فيها الفلاحين والمزارعين على الخروج بكثافة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأكد "وجيه"، على أن دور الفلاح هو الدور الرئيسى بمصر حيث أن الفلاحين والمزارعين يشكلون عصب التركيبه السكانية بمصر وعليهم وبهم تبنى الأوطان.

وفى الوقت نفسه، أوضح زهير سارى أمين الفلاحين ورئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى، على أن الفلاح دائما وأبدا ما يقف بجانب الوطن وطالب جميع الحضور أن يظهروا بالصوره اللائقة للفلاح المصرى الوطنى المحب لبلده.



مؤتمر حزب مستقبل وطن للفلاحين والمزراعين في محافظة البحيرة (1)



مؤتمر حزب مستقبل وطن للفلاحين والمزراعين في محافظة البحيرة (2)



مؤتمر حزب مستقبل وطن للفلاحين والمزراعين في محافظة البحيرة (3)