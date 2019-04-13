المجلس العسكري السوداني يلغي حالة الطوارئ وحظر التجوال

كتبت إيمان الحديدي أعلن رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ، وحل حكومات الولايات، وإطلاق سراح كل المعتقلين أثناء الاحتجاجات. وقال البرهان، اليوم السبت، في مؤتمر عاجل: إن المجلس الانتقالي ملتزم بمدة الفترة الانتقالية الممتدة لعامين. وأضاف برهان: "سيتم تشكيل مجلس عسكري وحكومة مدنية يكونون مسؤولين عن مشاركة الشعب في قراراتهم"، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة لكل أطياف الشعب، وأنه سيتم محاسبة المسئولين عن سفك الدماء في السودان. وتابع البرهان: "نؤكد للشباب والشابات الاجتثاث الكامل لكل...

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