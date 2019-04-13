العربية: المجلس الانتقالي السوداني يضم قادة القوات الجوية والبرية والبحرية

أفادت قناة "العربية" عن "تعيين قادة الفرق العسكرية في ​الجيش​ أعضاء في المجلس الانتقالي ​السودان​ي"، مشيرةً إلى " اختيار قائد قوات الدعم السريع نائبا لرئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في السودان والفريق أول ركن زين العابدين يتولى مهمة التواصل بين المجلس الانتقالي والقوى السياسية".

وأوضحت أن "المجلس الانتقالي السوداني يضم قادة ​القوات​ الجوية والبرية والبحرية"، مشيرةً إلى "تسمية الفريق أمن جلال الدين الشيخ ومدير الشرطة الطيب بابكر أعضاء في المجلس الانتقالي".

وقدم مدير جهاز ​الأمن​ والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش استقالته من منصبه مساء أمس، وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف ونائبه.

وأوضح التلفزيون السوداني أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​ وافق على استقالة قوش من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

يذكر أن بن عوف أعلن عن ​القضاء​ على النظام السابق واعتقال الرئيس المعزول ​عمر البشير​ بعد ثلاثة عقود من حكم البلاد، وإعلان ​حالة الطوارئ​ في البلاد وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لعامين وفرض حظر للتجوال رغم استمرار التظاهرات.