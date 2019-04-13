تظاهر أصحاب "السترات الصفراء" من جديد في فرنسا، خصوصًا في تولوز، قبل ما سيكشف عنه في الأيام المقبلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلاصات من المفترض أن تنهي أزمة مستمرّة منذ خمسة أشهر.
وهذا هو السبت الثاني والعشرون على التوالي من تظاهرات أصحاب "السترات الصفراء"، الّذين شهد تحرّكهم تراجعًا الأسبوع الماضي.
وكان قد فُرض حظر منتظم على التظاهر في بعض المدن منذ منتصف آذار. وفي باريس ، منعت السلطات على المتظاهرين التجمع في الشانزيليزيه.
وبعد أكثر من شهرين من "النقاش الوطني"، يتعيّن على ماكرون أن يعلن في الواقع عن تدابير "قوية" كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة الاجتماعية الّتي نشأت في الأصل بعد زيادة الضرائب.
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب "السترات الصفراء" تظاهروا مجددا قبل خطوات سيكشف عنها ماكرون بالأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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