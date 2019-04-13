القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين بعد عبورهم السياج الأمني جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، اعتقلت 3 مشتبه فيهم، اجتازوا السياج الأمني جنوب ​قطاع غزة​، حيث تمّ ضبط سكين بحوزة احدهم، وتمّ نقلهم للتحقيق لدى قوات الأمن".

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