بروجردي: ضعف اميركا امام الكيان الصهيوني يعكس تراجع قوتها

أكد عضو لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية بالبرلمان ال​ايران​ي ​علاء الدين بروجردي​، ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بحاجة ماسة لاصوات اللوبي الصهيوني في ​اميركا​ في ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة، لذلك فهو يقدم التنازلات تباعا الى الكيان الصهيوني".

واشار بروجردي الى "معارضة عدد كبير من ساسة ​العالم​ وحتى خبراء ​وزارة الخارجية الاميركية​ في اتخاذ ترامب قرار بتصنيف ​الحرس الثوري​ ضمن قائمة ما يسمى بالجماعات الارهابية"، معتبراً ان "ترامب ارتكب خطأ شنيعا، وان نتائج هذا القرار وعواقبه ستشاهد في دول المنطقة بسبب الشعبية التي تحظى بها ايران والحرس الثوري دون الحاجة الى ان تقوم ​الجمهورية​ الاسلامية بأي اجراء".

ولفت الى "فشل اميركا في تغيير النظام السياسي الحاكم في ​سوريا​ وتغيير معادلة القوى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني بالرغم من تجنيد جميع طاقاتها وطاقات حلفائها الاوروبيين والاقليميين وارسال الارهابيين من مختلف دول العالم الى سوريا"، مؤكداً أن "اميركا دعمت داعش وبقية الجماعات الارهابية في سوريا الا ان مؤامرتها باءت بالفشل وهذه قضية مهمة جدا واستراتيجية".

واوضح ان "الاميركيين يعتبرون ان سبب هزائمهم في سوريا و​العراق​ هو الحرس الثوري و​اللواء​ ​قاسم سليماني​ قائد قوات ​القدس​، ويحاولون بشكل ما الانتقام لهزائمهم في هذين البلدين"، لافتا الى "الاميركيين اخطأوا في حساباتهم لانهم يدركون جيدا حجم تأثير ​الحرس الثوري الايراني​ في المنطقة و​المحبة​ التي تكنها شعوب المنطقة للواء سليماني والحرس الثوري لانه انقذهم من تسلط الارهابيين، حيث رأى الاميركان انهم الطرف الخاسر في هذه المنطقة لذلك اقدم ترامب على قراره ضد الحرس الثوري".