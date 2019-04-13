سلطات مالطا: اتفاق لتوزيع 64 مهاجرا عالقا بالمتوسط على 4 دول أوروبية

أعلنت السلطات في مالطا، عن توصلها لاتفاق يقضي بتوزيع 64 مهاجرا على متن سفينة ألمانية غير حكومية عالقة في البحر المتوسط على أربع دول أوروبية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن السلطات المالطية، بأنه "سيتم توزيع المهاجرين على كل من ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ، دون تحديد الأعداد التي ستستقبلها كل دولة"، مشيرة الى أنه "يتم نقل المهاجرين حاليا عبر سفن مالطية إلى ميناء في البلاد تمهيدا لتوزيعهم".
وأكدت السلطات إنه "لن يتم السماح للسفينة الألمانية بدخول موانئها".
وكان السفينة عالقة في مياه البحر المتوسط منذ 11 يوما عندما انتشلت المهاجرين الـ 64 قبالة ليبيا. ورفضت كل من مالطا وليبيا السماح للسفينة بدخول موانئهما.
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