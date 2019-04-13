مبعوث أميركا لأفغانستان: "هجوم الربيع" الذي أعلنته طالبان قرار متهور

شدّد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون ​أفغانستان​ زلماي خليل زاد، على أنّ "قرار "​حركة طالبان​" شنّ "هجوم الربيع"، هو قرار متهوّر. لا يوجد ما يبرّر العنف، لأنّ ​الحكومة الأفغانية​ أعلنت عن خطة أمنية، وعبّر الشعب الأفغاني بوضوح عن رغبته في السلام".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "جميع الأفغانيين يجب أن يدينوا هذا الإعلان، ونيابة عن ​الولايات المتحدة الأميركية​ أدين هذا الإعلان، وأدعو ​باكستان​ وقطر ودولًا أخرى تريد السلام في أفغانستان إلى أن تحذو حذونا"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها مساعدة قوات الجيش والأمن في أفغانستان".

وكانتقد أعلنت ​"طالبان" أمس "​أنّها بدأت هجومها السنوي في فصل الربيع في ​أفغانستان​"، داعيةً "قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة".