شدّد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد، على أنّ "قرار "حركة طالبان" شنّ "هجوم الربيع"، هو قرار متهوّر. لا يوجد ما يبرّر العنف، لأنّ الحكومة الأفغانية أعلنت عن خطة أمنية، وعبّر الشعب الأفغاني بوضوح عن رغبته في السلام".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "جميع الأفغانيين يجب أن يدينوا هذا الإعلان، ونيابة عن الولايات المتحدة الأميركية أدين هذا الإعلان، وأدعو باكستان وقطر ودولًا أخرى تريد السلام في أفغانستان إلى أن تحذو حذونا"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها مساعدة قوات الجيش والأمن في أفغانستان".
وكانتقد أعلنت "طالبان" أمس "أنّها بدأت هجومها السنوي في فصل الربيع في أفغانستان"، داعيةً "قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا لأفغانستان: "هجوم الربيع" الذي أعلنته طالبان قرار متهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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