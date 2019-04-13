السفير التركي لدى طهران: ايران وتركيا قادرتان على حل المشاكل الحدودية

أكد السفير التركي في ​ايران​ دريا اورس ان "بعض المشاكل الموجودة في الحدود بين ايران و​تركيا​ يمكن حلها من خلال التعامل بين الساسة و​القطاع الخاص​"، مشيراً إلى أن "ايران وتركيا بلدان صديقان وشقيقان، ولديهما مشتركات ثقافية واقتصادية عريقة، يمكن في ظلها توفير الارضية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية".

وبيّن ان "المشكلات المطروحة خلال هذا الاجتماع سيتم رفعها تماما الى كبار المدراء في تركيا"، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الاربع القادمة سنشهد تحسين الظروف وإزالة الهواجس الموجودة".