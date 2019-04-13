أكد السفير التركي في ايران دريا اورس ان "بعض المشاكل الموجودة في الحدود بين ايران وتركيا يمكن حلها من خلال التعامل بين الساسة والقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "ايران وتركيا بلدان صديقان وشقيقان، ولديهما مشتركات ثقافية واقتصادية عريقة، يمكن في ظلها توفير الارضية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية".
وبيّن ان "المشكلات المطروحة خلال هذا الاجتماع سيتم رفعها تماما الى كبار المدراء في تركيا"، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الاربع القادمة سنشهد تحسين الظروف وإزالة الهواجس الموجودة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير التركي لدى طهران: ايران وتركيا قادرتان على حل المشاكل الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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