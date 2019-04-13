ترامب: عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية سيكون أمرا جيدا

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أنني أتفق مع ​كيم جونغ أون​ من ​كوريا الشمالية​ أن علاقتنا الشخصية لا تزال جيدة جدا، وربما يكون المصطلح ممتازة أكثر دقة، وأن عقد قمة ثالثة سيكون جيدا حيث أننا نفهم تماما موقف بعضنا البعض".

وأوضح ترامب أن "كوريا الشمالية تتمتع بإمكانيات هائلة للنمو الاستثنائي والنجاح الاقتصادي والثروات تحت قيادة الرئيس كيم. إنني أتطلع إلى اليوم، الذي قد يكون قريبا، حيث يمكن إزالة الأسلحة النووية والعقوبات، ثم أشاهد كوريا الشمالية تصبح واحدة من أنجح دول العالم".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أكد، في وصت سابق، أن انهيار المحادثات مع ​الولايات المتحدة​ زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، مشيراً إلى أنه لن يكون مهتما بلقاء ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح.