سفارة الكويت لدى الخرطوم تنفي أي تقصير بحق الكويتيين في السودان

أكدت السفارة الكويتية لدى الخرطوم "التزامها بواجباتها تجاه الكويتيين"، نافية صحة أنباء تحدثت عن تقصيرها في مساعدة مواطنين كويتيين في العودة من السودان إلى بلادهم.
وفي بيان لها، لفتت السفارة إلى "إنها تلقت اتصالا من المواطنين المشار إليهم طالبين فيه المساعدة وأبدت استعدادها لذلك وأبلغتهم بأنها بانتظار مراجعتهم لها لتقديم المساعدة المطلوبة"، مشيرةً إلى "أنها فوجئت بعد ذلك بتلقيها اتصالا من أحد مسؤولي سفارة السعودية يبلغها فيه بتواجد مواطنين كويتيين لديه حيث أبلغته السفارة أنها بانتظارهم لمراجعتها".
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