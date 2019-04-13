أ.ف.ب: حزب المؤتمر الذي يقوده البشير يطالب بإطلاق سراح قياداته

أفادت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" بأن حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يحكم ​السودان​ بقيادة ​عمر البشير​، طالب بإطلاق سراح قياداته الذين اعتقلتهم ​قيادة الجيش​ بعد عزل البشير.

واعتبر الحزب أن "الخطوة التي اتخذها "​المجلس العسكري​" تبطئ التداول السلمي للسلطة".

وقدم مدير جهاز ​الأمن​ والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش استقالته من منصبه مساء أمس، وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف ونائبه.

وأوضح التلفزيون السوداني أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​ وافق على استقالة قوش من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

يذكر أن بن عوف أعلن عن ​القضاء​ على النظام السابق واعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بعد ثلاثة عقود من حكم البلاد، وإعلان ​حالة الطوارئ​ في البلاد وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لعامين وفرض حظر للتجوال رغم استمرار التظاهرات.