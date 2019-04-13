يورو نيوز: إطلاق نار وسط لندن والشرطة تغلق الشوارع بمنطقة نوتينغ هيل

أفادت قناة "يورو نيوز" عن إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية أغلقت الشوارع بمنطقة نوتينغ هيل بعدما أطلقت النار على مجهول هاجم سيارة السفير الأوكراني.
وأعلنت السفارة الأوكرانية في لندن أن مجهولا هاجم سيارة السفير بسيارته، وأطلقت الشرطة البريطانية النار عليها وألقت القبض على السائق.
وأوضحت السفارة أن سيارة يقودها شخص مجهول اصطدمت مرتين بسيارة السفير، التي كانت وافقة بالقرب من السفارة، قبل أن تدخلت الشرطة واعتقلت الشخص المذكور، الذي تقول السفارة أن تصرفاته كانت متعمدة، مشيرة إلى عدم إصابة أي واحد من موظفيها بأذى جراء الحادث.
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