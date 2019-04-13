مجموعة "غاردينيا غران دور" الاقتصادية استضافت لقاء تربويا في زحلة

استضافت مجموعة "غاردينيا غران دور" الاقتصادية، في صالة اختمار للمؤتمرات في المقر الرئيسي للمجموعة في زحلة، اللقاء التربوي الأوّل الّذي رعاه "بنك بيبلوس".
كان اللقاء بعنوان "واقع المناهج الدراسية في لبنان"، وقد تعاقب على الكلام كلّ من: الدكتور جورج حرب، الدكتور عبدالله فيكاني، الدكتور احمد رباح والدكتور نمر فريحة الّذي شرح مكامن الضعف في المناهج من خبرته كرئيس سابق للمركز التربوي ودكتور محاضر ومستشار تربوي.
كما تمّ تسليط الضوء على طرق تصحيح المناهج الدراسية، وكانت مداخلة لرئيس المركز الثقافي الروسي في زحلة الدكتور بشير سماحة، ومداخلة لرئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل.
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