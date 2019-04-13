قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات على متن دراجة آلية في المريجة وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج ​المخدرات​، على متن دراجة آلية، في محلة ​المريجة​- ​الضاحية الجنوبية​"، مبيّنةً أنّ "الساعة 22:00 من تاريخ 12 نيسان 2019، ونتيجةً للتحريات والرصد، تمكّنت دورية من المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية نوع هوندا فورسن، وتبيّن انّه يُدعى: "أ. ي" وهو لبناني من مواليد عام 1987".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "ضُبِط بحوزته كمية من ​حشيشة الكيف​، ومبلغ 6534000 ليرة لبنانية ومئة دولار أميركي"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيش منزله الكائن في محلة ​حي السلم​، عُثِر على مسدس حربي نوع "غلوك" وذخائر ومماشط عائدة له وأُخرى عائدة لبندقية نوع "كلاشنكوف".

وذكرت المديرية أنّ "بتفتيش سيارته نوع "رينو رابيد"، تمّ ضبط كمية من المخدرات موضّبة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن: 20 حنجورًا تحتوي على بودرة ​الكوكايين​، 10 قطع من حشيشة الكيف موضّبة بشريط لاصق لون بني و8 حناجير تحتوي على باز الكوكايين".

وأفادت بأنّه "تمّ تسليم الموقوف والدراجة الآلية والسيّارة والمضبوطات إلى فصيلة المريجة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".