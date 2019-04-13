سامي الجميل: هناك من يخطف سيادة الدولة ويضع يده على السلطة بالترهيب

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ أنه لن يكون للحزب في المستقبل إلا هدفاً واحداً هو أن يعيش ​الشعب اللبناني​ بسلام وبكرامة على أرضه.

وخلال إحياء الحزب "يوم الشهيد"، لفت إلى أن "توجيه دعوة للجميع للتفكير والإتعاظ من تجارب الماضي، ومن أجل تكريم جميع الرفاق الذين لهم الفضل في وجودنا هنا"، مؤكداً أنه "لن يزور تاريخنا ولا تاريخ لبنان ولا هوية شهداؤنا بعد اليوم".

وشدد الجميل على أن "الكتائب" سيبقى يتاضل من أجل قضية بطرس خوند، الذي خطف على يد جيش الإحتلال السوري مع غيره، مؤكداً أن التاريخ يثبت أنه في التوسيات والمقايضات بقي "الكتائب" صامداً ومقاوماً ووفياً للبنان ولشهدائه.

وأكد الجميل أنه هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الجميع عزل "الكتائب"، لكن عاد الجميع إلى الإعتراف بأحقية الحزب ولو بعد حين"، مشدداً على أن "الكتائب" لم يكن في أي مرة يريد خوض حرب أو حمل السلاح أو الوحيد، لافتاً إلى أن "هدفنا الوحيد أن لا يوضع أي لبناني في الموقف الذي وضعنا فيه في 13 نيسان 1975 عندما تخلت الدولة عنا".

وأكد الجميل أن الخطر اليوم أن هناك من يكرر أخطاء الماضي، ويخطف سيادة الدولة ويضع يده على السلطة بالترهيب واستعمال السلاح في شوارع بيروت، مشيراً إلى أن اداته الأخيرة الترغيب، وهو فتاك أكثر من التعطيل أو السلاح.