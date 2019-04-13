ردوزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، قائلا: "وزير الصناعة وصف زيارة وزير الصحة ​جميل جبق​ الى ​مستشفى​ راشيا وإستقبالنا له بأنها غارة تذكرنا بنظام القائمقاميتين، لكننا في دولة واحدة موحدة ولا يحق لأحد أن يعتبر نفسه سيداً حالماً في إمارته ويجب علاج بعض ​الأمراض​ الطائفية المستعصية على نفقة ​وزارة الصحة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد ردا على أبو فاعور: يجب علاج بعض الأمراض الطائفية المستعصية على نفقة وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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