المجلس العسكري الانتقالي السوداني: إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين

حيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، مشيراً إلى "أنني أطلب من السودانيين استكمال شعارات الثورة معا"، معلناً عن "إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين فورا أثناء الاحتجاجات والتظاهرات الاخيرة".

وفي مؤتمر صحفي له، أعلن البرهان عن "وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان"، مشيراً إلى أن "كل أطياف المجتمع السوداني من أحزاب ومجتمع مدني مدعوة للحوار"، لافتاً إلى أنه "يلتزم المجلس العسكري الانتقالي بفترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى تفضي إلى حكومة مدنية".

ولفت إلى "تشكيل مجلس عسكري لتمثيل السيادة إلى جانب حكومة مدنية"، مؤكداً "ملاحقة كل المسؤولين عن ​الفساد​ ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء"، مشيراً إلى أن "مهام المجلس العسكري الانتقالي هي إنفاذ القانون وتهيئة المناخ السياسي بما يفضي لانتقال السلطة".

وطلب من المواطنين السودانيين المساعدة في العودة للحياة الطبيعية، موجهاً التحية إلى "أبناء السودان ولمنتسبي ​القوات المسلحة​ والدعم السريع والقوات النظامية"، مؤكداً "اننا سنتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء".