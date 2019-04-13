نوفل ضو​: "الكتائب" تستعيد تاريخ لبنان من مصادريه ومزوّريه

لفت عضو الأمانة العامة لقوى "​14 آذار​" ​نوفل ضو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​الكتائب​ لا تستعيد دورها فقط الكتائب تستعيد ​تاريخ لبنان​ من مصادريه ومزوّريه".

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