تعيين قائد الدعم السريع نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عُيّن قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان المُلقّب بـ"حميدتي"، السبت، نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حسبما ذكرت قناة العربية.

جاء ذلك بعد أن اعتذر "حميدتي" عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة وزير الدفاع ونائب الرئيس الأول عوض بن عوف، مؤكدا استمرار عمل قواته على وحدة السودان واحترام حقوق الإنسان، مع انحيازها للشعب السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية وليس عسكرية.

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وقال حميدتي، أمس الجمعة، إن "قواته ستظل جزءا من القوات المسلحة وستعمل على وحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان، وإنها ستبقى منحازة لخيارات الشعب بكل أطيافه". وأضاف أن "قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني".



كان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أدّى، أمس الجمعة، اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير، استجابة لمطالب الشارع السوداني الذي رفض بن عوف، وكان يشغل منصبي نائب أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع.