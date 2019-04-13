حدث في 8 ساعات| الذهب يتراجع.. "تشريعية النواب" تصوت غداً على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، تدخل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإنهاء إجراءات ١٢٠ طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، وتراجع أسعار الذهب في السوق المحلي، فضلا عن تصويت اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا، على التعديلات الدستورية.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

"تشريعية النواب" تصوت على التعديلات الدستورية غدًا

تنتهي لجنة صياغة التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من تقريرها النهائي غدًا الأحد، على أن يتم التصويت عليها باللجنة التشريعية تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات، اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم جنيهًا واحدًا، إلى مستوى 625 جنيها، مقابل 626 جنيهاً بالأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 535 جنيها، وعيار 24 إلى 717 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5000 جنيه.

الأرصاد: الحرارة ستنخفض 12 درجة الاثنين

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، غدًا الأحد ستنخفض على القاهرة بشكل ملحوظ، فمن المتوقع أن تصل لـ 27 درجة في فترات النهار، ثم تنخفض مرة أخرى لتسجل 22 درجة مئوية يوم الاثنين، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

الهجرة تتدخل لإنهاء موقف ١٢٠ طالبًا مصريا بالسودان

قال بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن جهودها نجحت بالتعاون مع السفارة المصرية بالخرطوم وجهات أمنية سيادية، في إنهاء إجراءات ١٢٠ طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة بدولة السودان، حيث تواصل عدد من أسر الطلبة مع وزارة الهجرة.

التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لتعيين رؤساء أحياء بالمحافظات

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أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، عن مسابقة جديدة لتعيين القيادات المحلية بالمحافظات، تشمل رؤساء أحياء ومدن ومراكز في جميع المحافظات، في اطار ضخ دماء جديدة بالمحليات.

فرج عامر يتقدم بتشريع لإعفاء تبرعات الجمعيات من الضرائب

قرر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون للمساواة في المعاملة الضريبية للتبرعات للجمعيات والمؤسسات الاهلية، على أن يتم خصم المبلغ بالكامل من حصة المتبرع من الضرائب، مثل ما يتم خصمه بالكامل للمتبرع لأى جهة حكومية.

وزير الري يستعرض مع مساعد وزير الداخلية استعدادات موسم الحج

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بصفته رئيسا لبعثة الحج الرسمية مع اللواء عمرو علي لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ورئيس مكتب شئون الحجاج، الاستعدادات وكافة الإجراءات المتخذة لموسم الحج القادم.

الزراعة: 260 جنيهًا سعر شيكارة بذرة القطن

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن سعر شيكارة بذرة القطن الأن هو 260 جنيهًا، مشيرا إلى أن المعهد اجتمع منذ يومين بمديري الجمعيات لتأكيد توفير البذرة شريطة توفير الحيازة للمزارع.

وزيرة الصحة: التعاقد مع الأطباء على المعاش حتى 65 عاماً

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بطلب لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للموافقة على التعاقد مع الأطباء فوق سن المعاش حتى سن 65 عاماً، مؤكدة أن عمل الطبيب لا يمكن أن يرتبط بعمر معين لأنه دائم العطاء للمريض.

معرض "أفندينا" للصور الفوتوغرافية بقصر محمد علي.. الثلاثاء

يفتتح متحف قصر محمد علي، بالمنيل، الثلاثاء المقبل، معرضا مؤقتا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "افندينا"، والذي ينظمة المتحف بالتعاون مع جمعية أصدقاء متحف المنيل بمناسبة يوم التراث العالمي.

الآثار: فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا الخميس المقبل

أعلنت وزارة الآثار، فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية مجانا يوم الخميس المقبل، احتفالا بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، بهدف توجيه انتباه العالم إلى التراث المهدد بالاندثار، وخاصة في المواقع التراثية في العالم.