السفارة الأمريكية بكينيا تحذر مواطنيها من السفر إلى نيروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - أ ش أ
أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية (نيروبي)، تحذيرًا لمواطنيها من السفر إلى كينيا، وطالبتهم بتوخي الحذر بسبب مخاطر من حدوث جرائم ووقوع أعمال إرهابية واختطاف بحقهم في البلاد، وذلك عقب حادث اختطاف طبيبين كوبيين في مقاطعة "مانديرا" الواقعة شمالي كينيا.
وحثت السفارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت- المواطنين الأمريكيين بتجنب المناطق الواقعة بالقرب من الحدود الكينية - الصومالية والمناطق الساحلية.
وكان مسلحون قد اختطفوا طبيبين كوبيين عقب نصب كمين لهما أثناء توجههما إلى العمل وقتل حارسهما الشخصي في مقاطعة "مانديرا" الواقعة شمالي كينيا.
يذكر أنه تم استقدام أكثر من 100 طبيب كوبي إلى كينيا خلال برنامج تبادل حيث سافر نحو 50 طبيب كيني إلى كوبا من أجل تدريب متخصص العام الماضي.
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