"آبي" يدرس مواصلة المحادثات مع رئيس كوريا الجنوبية خلال قمة العشرين

ذكرت مصادر حكومية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبي، يدرس مواصلة المحادثات الثنائية مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي أون، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد باليابان في يونيو القادم.
وتعد هذه الخطوة خطوة جيدة بعد تدهور العلاقات بين الجارتين، ويرجع ذلك إلى الخلافات حول قضايا التعويض في زمن الحرب والمتعلقة باستعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامي1910 و 1945.
قال أحد المصادر إنه من غير المرجح أن يكون لـ "آبي" حوار "بناء" مع "مون"، الذي لم يظهر أي علامات على الرغبة في تحسين العلاقات الباردة.
خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد لمدة يومين من 28 يونيو في المدينة اليابانية أوساكا، يقوم آبي بترتيب لقاءات مباشرة مع الرئيس
ووفقًا لمسؤول كبير بوزارة الخارجية في طوكيو، عقد آبي ومون آخر محادثات في سبتمبر الماضى في نيويورك، و منذ ذلك الحين لم يتحدثوا حتى عبر الهاتف.
تواجه الدولتان مشاجرة حول خلاف نشأ عن قرار صادر عن محكمة كبرى في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، يأمر شركة نيبون ستيل، وشركة سوميتومو ميتال كوربوريشن بدفع تعويضات لما تم الاعتراف به كعمل قسري في زمن الحرب، من بين قضايا أخرى.
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