الخارجية الروسية: المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يعتزم زيارة موسكو

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل الجاري للمشاركة في المشاورات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كابولوف : "من المقرر أن تجري الزيارة في 25 أبريل الجاري، حيث سيشارك زلماي خليل زاد
وأضاف كابولوف: "أن الرفع المؤقت للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة على 11 ممثلاً لطالبان يمكن أن يساعد في إحراز تقدم في المفاوضات".
يذكر أن جولة المباحثات الماراثونية، التي انتهت منتصف الشهر الجاري بين وفدي
وقد جرت هذه المباحثات، التي استمرت لنحو 16 يوماً في غياب ممثلي الحكومة الأفغانية في ظل استمرار طالبان عند موقفها المتعنت بعدم محاورة المسئولين الأفغان.
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