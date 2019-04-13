الخارجية الروسية: المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان يعتزم زيارة موسكو

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن المبعوث الأمريكي الخاص للسلام إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل الجاري للمشاركة في المشاورات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كابولوف : "من المقرر أن تجري الزيارة في 25 أبريل الجاري، حيث سيشارك زلماي خليل زاد

في المشاورات الثلاثية بين روسيا الصين والولايات المتحدة الأميركية بشأن أفغانستان".وأضاف كابولوف: "أن الرفع المؤقت للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة على 11 ممثلاً لطالبان يمكن أن يساعد في إحراز تقدم في المفاوضات".يذكر أن جولة المباحثات الماراثونية، التي انتهت منتصف الشهر الجاري بين وفديالولايات المتحدة الأميركية برئاسة زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص للسلام ومندوبين عن حركة طالبان، أسفرت عن إعلان كلا الجانبين تحقيق تقدم في ملفي جدولة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل إعطاء حركة طالبان ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية في أعمال إرهابية ضد أي بلد آخر.وقد جرت هذه المباحثات، التي استمرت لنحو 16 يوماً في غياب ممثلي الحكومة الأفغانية في ظل استمرار طالبان عند موقفها المتعنت بعدم محاورة المسئولين الأفغان.