الجيش السودانى ينفى بيان "البرهان" بشأن إجراء عسكري جديد

نفت إدارة الإعلام العسكري السودانية، صحة بيان منسوب لرئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، تحدث عن مصادرة أملاك شخصيات من نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أحكاما عسكرية بمصادرة أملاك وأموال أفراد النظام السابق ومحاسبة جميع من كان مشاركا معهم في تبديد المال العام ووضع هذا القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره".
وتناقلت وسائل إعلام، في وقت سابق، بيان صحفي صدر عن البرهان، جاء فيه "أصدرت أنا الفريق أول
وكان الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي في السودان، قد وجه في قراره الأول بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين ودعا المحتجين للاجتماع.
وأدى البرهان، عصر أمس الجمعة، اليمين رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي، الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير في السودان مؤخرا.
وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أن تنحى الأخير إثر رفض شعبي واسع لقيادته الجيش خلال المرحلة الانتقالية.
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