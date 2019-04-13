إرسال ملايين المتطوعين من الشباب الصيني إلى الريف لدعم التنمية

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الصين تخطط لإرسال ملايين "المتطوعين" الشباب إلى القرى، ما يثير مخاوف من العودة إلى أساليب الثورة الثقافية الوحشية للرئيس ماو قبل 50 عامًا.

وعدت رابطة الشباب الشيوعي بإرسال أكثر من 10 ملايين طالب، إلى "المناطق الريفية" بحلول عام 2022، من أجل "زيادة مهاراتهم ونشر الحضارة وتعزيز العلوم والتكنولوجيا"، جاء ذلك وفقًا لوثيقة الحزب الشيوعي.

وسيتم دعوة الطلاب للعيش في الريف خلال عطلاتهم الصيفية، على الرغم من أن رابطة الشباب الشيوعي

لم توضح كيف سيتم إقناع الشباب بالتطوع.

وأضافت الرابطة أن القواعد الثورية السابقة، والمناطق التي تعاني من الفقر ومناطق الأقليات العرقية ستحظى بأولوية قصوى.

وقال تشانغ لين بين، نائب رئيس بلدة في مقاطعة هونان الوسطى، لصحيفة جلوبال تايمز: "نحتاج إلى الشباب لاستخدام العلم والتكنولوجيا لمساعدة الريف على ابتكار نماذج التنمية التقليدية".

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وأوضحت الصحيفة أن الإنتاجية في الريفي الصيني الذي تهيمن عليه في

الأغلب الأراضي الزراعية والصناعات البسيطة قد تراجعت، وعانوا من هجرة العقول بدرجة جعلت الرئيس شي جين بينج يدعو لعودة المواهب إلى الريف.

كانت هذه الخطوة غير واردة في وقت من الأوقات بالنسبة لدولة تعتبر التحضر وسيلة لتحقيق الرخاء.

من ناحية أخرى، تابعت الصحيفة أن هناك مخاوف عديدة من العودة إلى أساليب الثورة الثقافية الوحشية للرئيس ماو قبل 50 عامًا، حيث أثار العديد من فوضى الثورة الثقافية بين عامى 1966-1976، عندما أرسل رئيس الصين السابق ماو، الملايين من "المثقفين الشباب" إلى ظروف بدائية في كثير من الأحيان في الريف، في حين تم إغلاق الجامعات لمدة عقد.