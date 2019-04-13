البحرين تدين هجومًا إرهابيًا بإقليم نانجارهار بأفغانستان

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم نانجارهار الأفغاني، والذي أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإصابة آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع أفغانستان ضد العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتهابسرعة الشفاء للمصابين.وكانت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن اثنين من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلا، وجرح 8 آخرون في هجوم بسيارتين مفخختين على حي شيرزاد في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.