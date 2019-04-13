4 دول أوروبية تستقبل مهاجرين أنقذتهم سفينة ألمانية في البحر المتوسط

أعلنت حكومة مالطا، اليوم السبت، أن أربع دول من الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال 64 مهاجرا أفريقيا أنقذتهم سفينة (آلان كردي) الألمانية بعد أن ظلوا عالقين في البحر لما يقارب الأسبوعين.
ورفضت إيطاليا ومالطا استقبال السفينة التابعة لمنظمة (سي آي) الخيرية لكن جرى إجلاء اثنين من المهاجرين من على متنها ونقلهما إلى مالطا الأسبوع الماضي بسبب تدهورحالتهما الصحية.
وقالت (سي آي) من قبل إن الدولتين أصرتا على أن ليبيا هي التي عليها أن تستقبل السفينة.
وقالت حكومة مالطا إن المفوضية الأوروبية نسقت توزيع المهاجرين على ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورج.
وأضافت الحكومة ”لن يبقى أي من المهاجرين في مالطا. لن يتم السماح للسفينة آلان
وتابعت ”تم التوصل إلى حل لمنع تدهور الموقف أكثر فيما أوضحنا أن مالطا ليس بوسعها أن تستمر في تحمل هذا العبء“.
واستقبلت مالطا في مارس آذار 108 مهاجرين بعد أن تعرضت ناقلة صغيرة أنقذتهم للاختطاف على أيدي بعضهم. واجتاح جنود من مالطا السفينة واصطحبوها إلى البلاد.
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