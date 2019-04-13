إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت عينون شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم السبت، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية في البلدة لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شاب لم تعرف هويته بعد وإصابته في فمه، بينما وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين أثناء عبورهما أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في حل تل أرميدة وسط الخليل.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين (ساري ويوسف العكل) من بلدة بيت أولا دون معرفة الأسباب.