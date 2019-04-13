تسليم 24 طفلًا وامرأة أيزيديين إلى مجلس سنجار بعد تحريرهم من داعش

أقيمت مراسم رسمية في إقليم الجزيرة ب‍كردستان سوريا، لتسليم 24 طفلا وامرأة أيزيديين إلى مجلس إدارة مدينة سنجار غربي محافظة نينوى العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر، اليوم السبت، أن المحررين الـ24 من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي سيتوجهوا إلى قضاء سنجار،

غربي نينوى، ليتم تسليمهم إلى ذويهم خلال اليومين المقبلين في مراسيم رسمية تقام هناك.

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وأضافت: "تم تحرير هؤلاء الأشخاص من بين أهالي الدواعش في مخيم الهول والعوائل الخارجة من بلدة الباغوز في ريف

دير الزور السورية التي تم إعلان النصر فيها على تنظيم داعش من قبل قوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت إلى أن هناك أيزيديين آخرين لدى عوائل الدواعش في مخيم الهول سيبحث عنهم "البيت الأيزيدي" في إقليم الجزيرة في كردستان، كما أن "البيت الأيزيدي" لا زال يعمل على تحرير أكبر عدد ممكن من الأيزيديين بالتنسيق مع القوات هناك.