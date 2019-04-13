أقيمت مراسم رسمية في إقليم الجزيرة بكردستان سوريا، لتسليم 24 طفلا وامرأة أيزيديين إلى مجلس إدارة مدينة سنجار غربي محافظة نينوى العراقية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر، اليوم السبت، أن المحررين الـ24 من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي سيتوجهوا إلى قضاء سنجار،غربي نينوى، ليتم تسليمهم إلى ذويهم خلال اليومين المقبلين في مراسيم رسمية تقام هناك.
وأضافت: "تم تحرير هؤلاء الأشخاص من بين أهالي الدواعش في مخيم الهول والعوائل الخارجة من بلدة الباغوز في ريف
وأشارت إلى أن هناك أيزيديين آخرين لدى عوائل الدواعش في مخيم الهول سيبحث عنهم "البيت الأيزيدي" في إقليم الجزيرة في كردستان، كما أن "البيت الأيزيدي" لا زال يعمل على تحرير أكبر عدد ممكن من الأيزيديين بالتنسيق مع القوات هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم 24 طفلًا وامرأة أيزيديين إلى مجلس سنجار بعد تحريرهم من داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.