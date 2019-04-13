ليبيا: مواجهات عنيفة جنوبي طرابلس وقوات "الوفاق" تحرز تقدم جديد

شهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، السبت، مواجهات مسلحة تعتبر الأعنف بالمنطقة، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.



وبحسب مراسل الأناضول، فإن المواجهات بدأت بعد إطلاق قوات المنطقة الغربية التي يقودها أسامة الجويلي، عملية لاستعادة السيطرة على معسكر اللواء الرابع، الذي سيطرت عليه قوات حفتر.



ووفق المصدر نفسه، فإن قوات "الوفاق" أحرزت تقدما في محور العزيزية.



وقال شهود عيان بالمنطقة للأناضول، إن المواجهات لا تزال مستمرة حتى الساعة 13: 00 ت.غ.



وأضاف الشهود أن هناك ضربات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للقوتين.



أما محور السواني، فيشهد تبادلا للقذائف بين الطرفين، وتمكنت فرق الهلال الأحمر الليبي من إخلاء عدد من العائلات بالمنطقة، بحسب مراسل الأناضول.



في المقابل، ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابع لحفتر، أن طائراتهم أغارت على تمركزات ومخازن لقوات "الوفاق"، دون مزيد من التفاصيل.



وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.



وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.



ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.



المصدر: الأناضول