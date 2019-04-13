كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يكشف مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات طرابلس بالجيش الليبي، أخر التطورات في عملية "تحرير العاصمة".

وقال الحاسي، في حوار صحفي، سينشر لاحقا اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة العربية الليبية تقترب من العاصمة بمسافات متفاوتة من محور لآخر، وأن بعض الوحدات وصلت إلى ضواحي العاصمة الشرقية والغربية والوسط، وبعض الوحدات تبعد مسافة 15 كيلومترا عن مركز العاصمة.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قال إن دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق لن يثني الجيش عن دخول العاصمة طرابلس.

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واتهم المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأمس، القوات التابعة لحكومة الوفاق باستهداف مساكن المدنيين، لكنه قال إن "الجيش يتقدم تحت غطاء جوي طبقا للعملية العسكرية".

وأضاف: "هناك غطاء إعلامي مضلل لعملياتنا العسكرية بنشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ"تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية"، نقلا عن وكالة سبوتنيك.