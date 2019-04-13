كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان: مهمتنا تهيئة المناخ لحصول الانتقال السياسي بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الانتقالي السوداني إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ، وحل حكومات الولايات.

وقال البرهان " البرهان: مهمتنا تهيئة المناخ لحصول الانتقال السياسي ونؤكد للشباب والشابات الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه"، متابعا بأن المجلس قرر "إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وأضاف البرهان "إنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات"، مؤكدا "دعوة مفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني".

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وتابع البرهان "تجديد الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول للسلام والتعايش السلمي، وفق أسس ومعايير جديدة".

وأعلن البرهان "سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع".

وأكد البرهان "يلتزم المجلس الانتقالي العسكري بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".