كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا لكن الولايات المتحدة لم تتخلى عن محاولات الإطاحة بنظام مادورو

وقال لافروف في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع: "فنزويلا معروفة على نطاق واسع. الحرب الخاطفة لتغيير النظام لم تنجح، لكن الأميركيين لم يتخلوا عن هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا".

وحول معاهدة ستارت-3، قال لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "لقد شرعت واشنطن لتفكيك الاتفاقات في مجال الحد من التسلح. بعد انهيار معاهدة الدرع الصاروخية، الآن هناك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هي التالية. وبعد ذلك، لا يمكن استبعاد وجود مشاكل فيما يتعلق بتمديد مدة معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ".

Advertisements

وتابع لافروف "إذا قمنا بتقييم تصرفات واشنطن في هذا المجال، في الواقع، يمكننا أن نستنتج أن مؤيدي إطلاق سباق تسلح جديد قد سادوا.

لقد كان رد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين مرارا على مثل هذه العمليات، وأريد التأكيد مرة أخرى: "لن يتم جر روسيا إلى هذه الممارسة الباهظة الثمن".